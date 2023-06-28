Джастин Лонвейк, Решат Рамадани и Денис Гармаш в списке отсутствуют футболист Динамо, которые отправились с командой на сборы. Список исполнителей формировал "старый" главный тренер киевлян.

Достойно внимания "Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой": украинский тренер решил "приземлить" фанов Динамо

Однако лидер на месте

Столичный коллектив готовится к началу тренировочного сбора, который стартует 3 июля в Австрии. Именно главный тренер киевлян Мирча Луческу, а не исполняющий обязанности Александр Шовковский, сформировал список футболистов, которые начнут подготовку к следующей кампании. Однако из состава киевского коллектива исчезли несколько громких фамилий. В частности, на собрание с "бело-синими" не отправились Джастин Лонвейк, Решат Рамадани и Денис Гармаш.

Нидерландский и македонский футболисты еще до завершения чемпионата Украины (пропустили последний тур) решили покинуть расположение столичного клуба. Все потому, что Лонвейк и Рамадани отпросились у тренеров "Динамо" по семейным обстоятельствам и отправились по своим домам.

Кстати говоря. Этот досрочный уход легионеров не считали случайностью, поскольку просьба футболистов покинуть клуб совпала с обстрелами Киева.

Что касается Дениса Гармаша, то все не так понятно. Универсальный футболист Динамо, возможно, вообще покинет киевский коллектив и отправится на поиски новой команды или просто отправится в аренду, так как "бело-синие" осознают, что за опытного игрока они много выручить не. В частности, ранее гуляла информация, что Гармаш может оказаться в одной из команд Турции, Греции или Кипра. Андрей Ярмоленко присоединится к команде на сбор в Австрии.

Состав Динамо на тренировочный сбор