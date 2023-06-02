Джастин Лонвейк и Решат Рамадани покинули расстановку Динамо. Футболисты передумали играть в Украине во время войны, которую страна-террорист развязала на территории нашего государства.
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Нидерландский и македонский футболисты еще до завершения чемпионата Украины (в последнем туре киевский коллектив должен сойтись в дуэли с Металлистом 1925) решили покинуть расстановку столичного клуба. Лонвейк и Рамадани отпросились у тренеров Динамо "по семейным обстоятельствам", однако такой досрочный уход не случайен, поскольку просьба футболистов покинуть клуб совпала с обстрелами Киева.
Джастин и Решат отправились к себе домой в Нидерланды и Северную Македонию соответственно. Также стоит отметить, что футболисты подписали контракт с киевским коллективом во время полномасштабной войны, поэтому они не смогут воспользоваться. обновленным правилом ФИФА, позволяющее прекращать сотрудничество с клубом.
Нидерландец и македонец в Динамо
- Лонвейк перебрался в киевский коллектив из датского Виборга, а Рамадани – из македонской Шкендии. За джастина Динамо отдало 1,5 миллиона евро, а ща Решата 250 тысяч евро.
- Лонвейк – футболист, который перекрывает в Динамо несколько позиций – от всех вариаций в центре до крайних полузащитников. Вообще нидерландец провел уже 18 матчей в футболке Динамо, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Рамадани – чисто опорный полузащитник. Он еще не успел наиграться за "бело-синих", поскольку провел за киевский клуб всего одну минуту.
- Transfermarkt оценивает Лонвейка в 1 миллион евро, а Рамадани – в 300 тысяч евро.