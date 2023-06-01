В результате ночной ракетной атаки по Киеву погибли три человека, в том числе два ребенка. На очередное преступление российских террористов отреагировали украинские спортсмены, пишет 24 канал.

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Ответственность за геноцид будет нести все государство-оккупант

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев опубликовал фото разрушенной поликлиники и прокомментировал варварство российской армии.

Рашисты хотят забрать у нас будущее, потому и совершают геноцид украинских детей в День защиты детей. Ответственность за геноцид будет нести все государство-оккупант,

– написал Олег Верняев.

Реакция Олега Верняева / Скриншот по инстаграмме украинского чемпиона

Жена Александра Усика Екатерина тоже отреагировала на ночной обстрел россиян, унесший жизни детей.

Моя детская поликлиника. 1 июня – День защиты детей 03:00. Погибли 3-е, из них 2 ребенка, они бежали в укрытие,

– написала Екатерина Усик.

Екатерина Усик отреагировала на ракетный удар / Скриншот из инстаграммы

Не могла не прокомментировать трагедию украинская легкоатлетка Ирина Климец. Чемпионка Универсиады-2019 опубликовала фото из разрушенной поликлиники в Деснянском районе Киева.

Реакция Ирины Климец / Скриншот по инстаграмме спортсменки

Чемпионка Европы Марина Бех-Романчук опубликовала фотографию из разрушенного обломками ракет здания, на котором спасатели достают из-под завалов людей.

Реакция Марины Бех-Романчук / Скриншот по инстаграмме легкоатлетки

Ракетный обстрел Киева