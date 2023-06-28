Андрій Ярмоленко оформив легендарний камбек, повернувшись у Динамо. Проте не все так солодко як могло спершу здатися.

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Не все так просто

Олег Федорчук, який свого часу очолював низку українських клубів, серед яких сімферопольська Таврія, вважає, що повернення Ярмоленка в Динамо не є на стільки позитивним фактором, як могло спершу здатися. Український фахівець зазначив, що Андрій може стати більше брендом для київського колективу, аніж рятівником. Проте Федорчук запевним, що Ярмоленко також є лідером, який за допомогою своїх найкращих якостей зможе все ж дати результат команді, проте тільки на короткому проміжку часу. Все через те, що "біло-сині" намагаються одним трансфером перекрити усі свої проблеми, яких у столичного колективу досхочу.

Для стратегічного розвитку клубу це не дуже правильне рішення. Але Динамо зараз у кризовому стані, такий футболіст може на короткому проміжку посилити склад команди. Але хочу застерегти вболівальників, що Ярмоленко не буде паличкою-виручалочкою. За характером Андрій – це лідер і, мабуть, перші ігри на емоціях може витягнути самотужки. У футбольному плані важко буде згодом. Думаю, що насамперед допоможе команді психологічно. У Динамо зараз проблеми у всіх ланках. Ярмоленко може додати в атаці, але у захисті є також проблеми. Він не зможе закрити собою усі дірки,

– вважає Федорчук.

Нагадаємо, що київський колектив раніше планував відпустити своїх лідерів у європейські колективи. Зокрема, Динамо не намагатиметься затримати у команді таких футболістів, як Микола Шапаренко або ж Георгій Бущан, на яких полюють клуби, не дивлячись на те, що ті довгий час перебувати у лазареті. Також "біло-сині" готові попрощатися із Віталієм Буяльським, якщо по півзахиснику прийде вигідна умова. Тому Ярмоленко може залишитись у Києві і без зіркових партнерів по команді, а всього лиш стати наставником та лідером юного колективу.