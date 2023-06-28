Джастін Лонвейк, Решат Рамадані та Денис Гармаш відсутні у переліку футболіст Динамо, які відправились з командою на збори. Список виконавців формував "старий" головний тренер киян.

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Проте лідер на місці

Столичний колектив готується до початку тренувального збору, який стартує 3-го липня у Австрії. Саме головний тренер киян Мірча Луческу, а не виконуючий обов'язків Олександр Шовковський, сформував список футболістів, які розпочнуть підготовку до наступної кампанії. Проте зі складу київського колективу зникли декілька гучних прізвищ. Зокрема, на збори з "біло-синіми" не відправилися Джастін Лонвейк, Решат Рамадані та Денис Гармаш.

Нідерландський та македонський футболісти ще до завершення чемпіонату України (пропустили останній тур) вирішили покинути розташування столичного клубу. Все через те, що Лонвейк та Рамадані відпросились у тренерів Динамо "за сімейними обставинами" та відправилися по своїх домівках.

До речі. Той достроковий відхід легіонерів не вважали випадковістю, оскільки прохання футболістів залишити клуб співпало з обстрілами Києва.

Щодо Дениса Гармаша, то все не так зрозуміло. Універсальний футболіст Динамо, можливо, взагалі покине київський колектив та відправиться на пошуки нової команди або ж просто відправиться у оренду, так як "біло-сині" усвідомлюють, що за досвідченого гравця вони багато виручити не. Зокрема, раніше гуляла інформація, що Гармаш може опинитися у одній з команд Туреччини, Греції або ж Кіпру. Андрій Ярмоленко ж приєднається до команди на збір у Австрії.

Нагадаємо. Артем Бєсєдін покинув розташування киян та став вільним агентом, а Владислав Супряга через проблеми зі здоров'ям. вилетів з футболу близько на 3-4 місця.

Склад Динамо на тренувальний збір