Ломаченко вырвался вперед в борьбе за бой с Камбососом: у Хейни возникла серьезная проблема

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко приблизился к бою против Джорджа Камбососа. Причина в том, что у Девина Хейни, который также претендует на бой с Камбососом, возникли проблемы.

Транслятор не заинтересован в проведении боя Хейни

Журналист Дэн Рафаэль в своем твитере сообщил, что платформа DAZN, которая транслирует бои, не заинтересована в проведении поединка Камбосос – Хэйни.

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По его информации, на бой против Камбососа, кроме Ломаченко претендует американец Райан Гарсия.

Поединок Камбососа с Ломой обсуждается, как и с Гарсией. Оба соглашения в работе. DAZN не заинтересован в организации боя с Хейни,

– написал Рафаэль.

Он добавил, что бой Ломаченко против австралийца может показать платформа ESPN, с которой сотрудничает промоутерская компания Top Rank. Именно Top Rank представляет украинца.

В то же время, если в ринг выйдет Гарсия – поединок будет транслировать DAZN. С этой платформой сотрудничает Matchroom Boxing Эдди Хирна. Компания представляет Хейни и Гарсию.

Ломаченко может встретиться с Камбососом