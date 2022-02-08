Ломаченко вырвался вперед в борьбе за бой с Камбососом: у Хейни возникла серьезная проблема
Источник:твитер Дэна Рафаэля
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко приблизился к бою против Джорджа Камбососа. Причина в том, что у Девина Хейни, который также претендует на бой с Камбососом, возникли проблемы.
Транслятор не заинтересован в проведении боя Хейни
Журналист Дэн Рафаэль в своем твитере сообщил, что платформа DAZN, которая транслирует бои, не заинтересована в проведении поединка Камбосос – Хэйни.
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По его информации, на бой против Камбососа, кроме Ломаченко претендует американец Райан Гарсия.
Поединок Камбососа с Ломой обсуждается, как и с Гарсией. Оба соглашения в работе. DAZN не заинтересован в организации боя с Хейни,
– написал Рафаэль.
Он добавил, что бой Ломаченко против австралийца может показать платформа ESPN, с которой сотрудничает промоутерская компания Top Rank. Именно Top Rank представляет украинца.
В то же время, если в ринг выйдет Гарсия – поединок будет транслировать DAZN. С этой платформой сотрудничает Matchroom Boxing Эдди Хирна. Компания представляет Хейни и Гарсию.
Ломаченко может встретиться с Камбососом
- Джордж Камбосос осенью 2021 года стал обладателем титулов WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Он сенсационно победил Теофимо Лопеса.
- Недавно в СМИ появилась информация, что бой Хейни против Камбососа не могут организовать из-за финансовых проблем.
- В то же время Ломаченко готов пойти на уступки, чтобы получить шанс завоевать титулы. По предварительной информации, Ломаченко более близок к поединку, чем Хейни.
- Камбосос уже обратился к Ломаченко, чтобы Top Rank сделала достойное предложение на бой. Эгис Климас, менеджер украинца, заявил, что промоутеры Ломаченко уже сделали предложение Камбососу.