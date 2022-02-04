Камбосос выберет того, кто предложит лучшую сделку

Камбосос совершенно не скрывает своих целей и хочет использовать бой, в котором проведет защиту чемпионских поясов, чтобы набить карман долларами.

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По словам Джорджа, для него нет разницы, кто будет соперником – Ломаченко или Хейни. Он даже сказал, что готов побить обоих в течение одного вечера.

У меня нет преимуществ, с кем драться. Если понадобится, то я подерусь с Ломаченко и Хейни в течение одного вечера. Речь идет о том, кто предложит более выгодную сделку,

– заявил австралиец.

Камбосос добавил, что Ломаченко и Хейни должны продемонстрировать, как сильно они хотят боя с ним.

"Мяч на их стороне, чтобы прийти и показать, как сильно они хотят этого поединка. Я владею всеми поясами и драгоценностями, так что им необходимо приехать в Австралию", – отметил Джордж.

Чемпион мира заявил, что его следующий бой состоится только в Австралии, и Джордж не планирует проводить промежуточный поединок против менее статусного оппонента.

Хейни жалуется на Камбососа

Американскому чемпиону мира по версии WBC Девину Хейни не терпится встретиться с Камбососом. Но, по словам Хейни, Камбосос не хочет сразиться с ним. Об этом он сказал ютуб-каналу FightHype.com.

Мы даем им все, что они хотят. Мы прилетим в Австралию, сделаем прививку – это еще не полный список. Думаю, все потому, что они не хотят драться. Да, они заявили о другом, но на самом деле происходит нечто иное. Думаю, если он не подерется со мной, то встретится с Ломаченко,

– заявил Хейни.

Эдди Хирн, промоутер Хейни, уверен, что Камбосос выберет Девина, ведь команда австралийца считает Ломаченко более серьезным оппонентом. Об этом сообщает Boxing News 24.

Ломаченко готов пойти на уступки ради боя