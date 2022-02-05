Камбосос ждет серьезное предложение от Ломаченко
В своем твиттере Камбосос, похоже, намекнул на проблемы в переговорах с американцем Хэйни. Он заявил, что Девин прибегнул к манипуляциям.
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"Когда я сказал: "Теперь мы можем поговорить", я имел в виду именно это. Я не ожидал, что Девин Хейни, ты, будешь манипулировать и играть в игры. Эдди Хирн, что не так с твоим парнем? Так или нет? DAZN не поверил в него?", – написал Камбосос.
Кроме того, австралиец упомянул в своем сообщении о Ломаченко. Он попросил, чтобы Ломаченко призвал своего промоутера Боба Арума сделать "серьезное" предложение по бою.
Эй, Василий Ломаченко, скажи Бобу Аруму сделать серьезное предложение Лу Де Белле. Я жду,
– отметил Камбосос.
Камбосос может выбрать Ломаченко для следующего боя
- В ноябре 2021-го года Камбосос сенсационно нанес поражение Теофимо Лопесу и завоевал титулы WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO в легком весе.
- Сейчас австралиец не имеет официальных претендентов на свои титулы, поэтому может провести добровольную защиту поясов.
- На бой против Камбососа претендуют Ломаченко и Хэйни. Недавно появилась информация, что украинец более близок к бою, чем Хейни.