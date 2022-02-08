Транслятор не зацікавлений у бою Хейні

Журналіст Ден Рафаель у своєму твітері повідомив, що платформа DAZN, яка транслює бої, не зацікавлена у проведенні поєдинку Камбосос – Хейні.

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За його інформацією, на бій проти Камбососа, окрім Ломаченка, претендує американець Раян Гарсія.

Поєдинок Камбососа з Ломою обговорюється, як і з Гарсією. Обидві угоди в роботі. DAZN не зацікавлений в організації бою з Хейні,

– написав Рафаель.

Він додав, що бій Ломаченка проти австралійця може показати платформа ESPN, з якою співпрацює промоутерська компанія Top Rank. Саме Top Rank представляє українця.

Водночас, якщо у ринг вийде Гарсія – поєдинок транслюватиме DAZN. З цією платформою співпрацює Matchroom Boxing Едді Хірна. Компанія представляє Хейні та Гарсію.

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