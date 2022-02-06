Климас: Мы даже поедем туда готовиться

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, рассказал о переговорах с командой Джорджа Камбососа. Промоутерская компания Top Rank уже сделала предложение промоутеру австралийца, который уже сообщит о ней абсолютному чемпиону мира.

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Украинский боксер готов на все ради желанного титульного боя, чтобы побороться за потерянные титулы. Если стороны ударят по рукам, то Василий готов полететь в Австралию, чтобы провести там подготовку к бою.

Мы даже поедем туда готовиться. Я говорил об этом Top Rank и людям Камбососа. Ломаченко не живет в Штатах. Он приезжает в США для подготовки к бою. Если бой будет в Австралии, мы поедем готовиться в Австралию через два месяца. Даже если страна будет закрыта, мы уже будем там,

– заявил Климас.

Если переговоры между командами Ломаченко и Камбососа провалятся, то будущим соперником Джорджа может стать Девин Хэйни.

Ломаченко может стать следующим соперником Камбососа