Климас: Мы даже поедем туда готовиться
Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, рассказал о переговорах с командой Джорджа Камбососа. Промоутерская компания Top Rank уже сделала предложение промоутеру австралийца, который уже сообщит о ней абсолютному чемпиону мира.
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Украинский боксер готов на все ради желанного титульного боя, чтобы побороться за потерянные титулы. Если стороны ударят по рукам, то Василий готов полететь в Австралию, чтобы провести там подготовку к бою.
Мы даже поедем туда готовиться. Я говорил об этом Top Rank и людям Камбососа. Ломаченко не живет в Штатах. Он приезжает в США для подготовки к бою. Если бой будет в Австралии, мы поедем готовиться в Австралию через два месяца. Даже если страна будет закрыта, мы уже будем там,
– заявил Климас.
Если переговоры между командами Ломаченко и Камбососа провалятся, то будущим соперником Джорджа может стать Девин Хэйни.
Ломаченко может стать следующим соперником Камбососа
- Австралийский боксер включил Ломаченко в список потенциальных соперников и пообещал дать шанс. Случилось это после успешного боя Василия с ганцем Ричардом Комми.
- Абсолютный чемпион мира в легком весе хочет провести следующий поединок на глазах родных фанатов. Ломаченко тоже не прочь приехать в родной дом Камбососа ради встречи. Василий готов пойти на уступки.
- Джордж уже даже обратился к украинцу, чтобы тот расшевелил Боба Арума делать серьезное предложение относительно боя.