Были на стороне Хейни: Ломаченко признался, что решение судей стало для него большим сюрпризом

Василий Ломаченко отбоксировал все 12 раундов с Дэвином Хейни, но победить действующего абсолютного чемпиона мира в легком весе так и не сумел. Американец торжествовал благодаря решению судей.

Все судьи единогласно отдали победу Дэвину Хэйни – 116:112, 115:113 и снова 115:113. Таковы результаты поединка зрители встретили свистом. Хейни защитил звание абсолютного чемпиона мира, а Ломаченко во второй раз не сумел получить лучшее звание в боксе.

Интересно Глава Top Rank сомневается в справедливости исхода боя Ломаченко – Хейни

Ломаченко: В течение всего боя я понимал, что побеждаю в этом поединке

После поединка поклонники бокса разделились на два лагеря – дни поздравляли Девина с победой, а другие встали на защиту Ломаченко. Интересно, что тех, кто поддержал украинца, гораздо больше. Команда Василия, как и сам боксер, считает победу Хейни незаслуженной. будет оспаривать решение судей.

Глава Top Rank Боб Арум тоже сомневается в результатах судейских записок, ведь среди рефери были все земляки Девина.

Сам украинский боксер на пресс-конференции признался, что чувствовал себя победителем после последнего 12-го раунда, ведь контролировал весь ход поединка. Но у судей было другое мнение и другие подсчеты точных ударов.

В течение всего поединка я контролировал ситуацию. В течение всего боя я понимал, что побеждаю в этом поединке. Поэтому для меня, конечно, решение судей стало большим сюрпризом. После завершения 12 раундов я был уверен, что выиграл это сражение, но что есть, то есть. Безусловно, в поединке я чувствовал, что забираю его. Я контролировал это сражение, контролировал каждый раунд. Для меня это большой вопрос: что в результате сегодня произошло?,

– сказал Ломаченко.

После поединка Ломаченко не сдержал эмоций в своей раздевалке. Позже Василий рассказал, почему заплакал после боя. По его словам, во время речи он вспомнил звонки своего сына, который несколько раз звонил по телефону накануне встречи и называл своего отца чемпионом.

Важно! Лучшие моменты боя Ломаченко – Хейни смотрите по ссылке.