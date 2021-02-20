19 февраля титулованный украинский боксер Василий Ломаченко нашел время в плотном графике тренировок и встретился с детьми в Центре реабилитации в одном из городков Одесской области.

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Встреча с Ломаченко Руководитель Центра Татьяна Пономаренко благодарна спортсмену за такую ​​встречу и удовольствие для детей. Боксер не отказал малышей в фото и оставил на память десятки автографов на фотографиях. Дети и взрослые получили большое удовольствие от общения с бывшим чемпионом мира в легком весе.