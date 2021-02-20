19 февраля титулованный украинский боксер Василий Ломаченко нашел время в плотном графике тренировок и встретился с детьми в Центре реабилитации в одном из городков Одесской области. Вот так Заговорил на украинском: Усик рассказал, что поддерживает Шахтер несмотря на любовь к Динамо Встреча с Ломаченко Руководитель Центра Татьяна Пономаренко благодарна спортсмену за такую встречу и удовольствие для детей. Боксер не отказал малышей в фото и оставил на память десятки автографов на фотографиях. Дети и взрослые получили большое удовольствие от общения с бывшим чемпионом мира в легком весе. Во время легкой и непринужденной беседы с Василием дети получили некоторые советы от боксера, ответы на вопросы, которые их волновали. Легкая и теплая атмосфера встречи оставила всем нам непревзойденный настроение. Большое спасибо Василию Анатольевичу за искреннее общение и положительные эмоции, – поблагодарила руководитель Центра. Сейчас боксер из Украины ждет своего следующего соперника. Сразу несколько бойцов не прочь выйти на ринг против украинского. В последнее время раздаются фамилии Масаеши Накатани и Ричард Комми. Однако 33-летний Ломаченко продолжает говорить о реванше с Теофимо Лопесом, которому проиграл 17 октября 2020. Американец же отказывается от второго поединка против украинского. Милая фотография Ломаченко с юным фанатом / Фото телеграмм Ломаченко Василий раздает автографы детям / Фото телеграмм Ломаченко Боксер посетил Центр реабилитации детей / Фото телеграмм Василия Ломаченко