Заговорил на украинском: Усик рассказал, что поддерживает Шахтер несмотря на любовь к Динамо
Украинский супертяж Александр Усик – пылкий фанат киевского Динамо. Однако в еврокубках болеет за все украинские клубы.
Источник:24 канал
Непобедимый украинский боксер Александр Усик 18 февраля стал гостем студии на канале "Volia Football 1" перед матчем 1/16 финала Лиги Европы Маккаби – Шахтер.
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Поддержка чемпиона
В разговоре с комментатором и ведущим программы Владимиром Кобельковым Усик признался, что поддерживает украинские клубы на международной арене. Все знают, что боксер является горячим болельщиком киевского клуба, но Александр признался, что поддерживает и Шахтер.
Болею за Динамо, я переживаю за эту команду сердцем, но если какая-то другая команда из моей страны играет на евроарене, я буду ее поддерживать тоже. Так не может быть, что за тех болею, а за других в еврокубках – нет,
– заявил Усик.
Интересно, что Усик неоднократно выкладывал фотографии в футболке киевского Динамо, чем вызвал довольно неоднозначные комментарии со стороны фанатов "горняков". В обсуждении перед игрой также принял участие легендарный защитник Владимир Езерский.
Отметим, что матч Динамо – Брюгге завершился ничьей в Киеве 1:1. Единственный гол за киевлян забил Виталий Буяльский. А во втором евролиговом поединке Шахтер с комфортным счетом одержал победу над Маккаби в Израиле. Результативными ударами отметились Алан Патрик и Тете.
Усик перед матчем Маккаби – Динамо
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