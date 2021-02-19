Украинский супертяж Александр Усик – пылкий фанат киевского Динамо. Однако в еврокубках болеет за все украинские клубы.

Непобедимый украинский боксер Александр Усик 18 февраля стал гостем студии на канале "Volia Football 1" перед матчем 1/16 финала Лиги Европы Маккаби – Шахтер.

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Поддержка чемпиона

В разговоре с комментатором и ведущим программы Владимиром Кобельковым Усик признался, что поддерживает украинские клубы на международной арене. Все знают, что боксер является горячим болельщиком киевского клуба, но Александр признался, что поддерживает и Шахтер.

Болею за Динамо, я переживаю за эту команду сердцем, но если какая-то другая команда из моей страны играет на евроарене, я буду ее поддерживать тоже. Так не может быть, что за тех болею, а за других в еврокубках – нет,

– заявил Усик.

Интересно, что Усик неоднократно выкладывал фотографии в футболке киевского Динамо, чем вызвал довольно неоднозначные комментарии со стороны фанатов "горняков". В обсуждении перед игрой также принял участие легендарный защитник Владимир Езерский.

Отметим, что матч Динамо – Брюгге завершился ничьей в Киеве 1:1. Единственный гол за киевлян забил Виталий Буяльский. А во втором евролиговом поединке Шахтер с комфортным счетом одержал победу над Маккаби в Израиле. Результативными ударами отметились Алан Патрик и Тете.

Усик перед матчем Маккаби – Динамо