19 лютого титулований український боксер Василь Ломаченко знайшов час у щільному графіку тренувань та зустрівся з дітьми у Центрі реабілітації у одному з містечок Одеської області.

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Зустріч з Ломаченком

Керівниця Центру Тетяна Пономаренко вдячна спортсмену за таку зустріч та приємність для дітей. Боксер не відмовив малечі у фото та залишив на пам'ять десятки автографів на фотокартках. Діти та дорослі отримали велике задоволення від спілкування з колишнім чемпіоном світу у легкій вазі.