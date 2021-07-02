Ломаченко показал сильное выступление, – Накатани впервые объяснил, почему проиграл украинцу

Василий Ломаченко в ночь с 26 на 27 июня отправил в нокаут Масайоши Накатани. Японец впервые прокомментировал поединок.

Комментарий проигравшего Накатани

Масайоши Накатани впервые заговорил о поединке с Василием Ломаченко. До этого боксер из Японии никак не комментировал бой.

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Японец в своем инстаграме выложил фото с противостояния и объяснил, почему проиграл украинцу.

Ломаченко показал сильное выступление. Поддержка в зале была отличной, но прилагаемых усилий с моей стороны оказалось недостаточно. Спасибо болельщикам,

– написал Масайоши.

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