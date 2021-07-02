Ломаченко показал сильное выступление, – Накатани впервые объяснил, почему проиграл украинцу
2 июля 2021 , 10:11Читати новину українською
Источник:инстаграм Масайоши Накатани
Василий Ломаченко в ночь с 26 на 27 июня отправил в нокаут Масайоши Накатани. Японец впервые прокомментировал поединок.
Комментарий проигравшего Накатани
Масайоши Накатани впервые заговорил о поединке с Василием Ломаченко. До этого боксер из Японии никак не комментировал бой.
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Японец в своем инстаграме выложил фото с противостояния и объяснил, почему проиграл украинцу.
Ломаченко показал сильное выступление. Поддержка в зале была отличной, но прилагаемых усилий с моей стороны оказалось недостаточно. Спасибо болельщикам,
– написал Масайоши.
Ломаченко нокаутировал Накатани: главное
- Боксеры провели на ринге 9 раундов. В экваторе поединка Накатани побывал в нокдауне, но сумел продолжить драку. А вот в 9 раунде Масайоши вдруг встать уже не смог. Рефери досрочно завершил поединок и сигнализировал о победе Ломаченко техническим нокаутом.
- На момент остановки поединка Ломаченко лидировал по очкам на карточках всех трех судей – 80:71, 80:71 и 78:73. Последствия драки остались у обоих боксеров. У Ломаченко был рассечен лоб, а у японца была гематома. Василий реабилитировался за поражение от Теофимо Лопеса.
- После противостояния Василий в который раз попросил Лопеса провести реванш. Зато сторона американского боксера тоже изменила свое мнение и заговорила о втором бое.
- В интервью после поединка украинец рассказал, состоится ли реванш против Лопеса. Ломаченко заявил, что промоутер Эгис Климас уже разговаривал с Лопесом-старшим насчет второго боя между боксерами. Также там присутствовал и Боб Арум.