Коментар поваленого Накатані
Масайоші Накатані вперше заговорив про поєдинок з Василем Ломаченком. До цього боксер із Японії ніяк не коментував бій.
Цікаво дізнатись Команда Лопеса назвала гонорар Ломаченка за реванш: сума, якою принизили українця
Японець у своєму інстаграмі виклав фото з протистояння та пояснив, чому програв українцю.
Ломаченко показав сильний виступ. Підтримка в залі була відмінною, але прикладених зусиль з мого боку виявилося недостатньо. Дякую уболівальникам,
– написав Масайоші.
Ломаченко нокаутував Накатані: головне
- Боксери провели на ринзі 9 раундів. У екваторі поєдинку Накатані побував у нокдауні, але зумів продовжити бійку. А от у 9 раунді Масайоші вдруге встати вже не зміг. Рефері достроково завершив поєдинок та сигналізував про перемогу Ломаченка технічним нокаутом.
- На момент зупинки поєдинку Ломаченко лідирував за очками на картках усіх трьох суддів – 80:71, 80:71 та 78:73. Наслідки бійки залишились в обох боксерів. У Ломаченка був розсічений лоб, а японець мав гематому. Василь реабілітувався за поразку від Теофімо Лопеса.
- Після протистояння Василь вкотре попросив Лопеса провести реванш. Натомість сторона американського боксера теж змінила свою думку та заговорила про другий бій.
- У інтерв'ю після поєдинку українець розповів, чи відбудеться реванш проти Лопеса. Ломаченко заявив, що промоутер Егіс Клімас вже розмовляв з Лопесом-старшим щодо другого бою між боксерами. Також там був присутній і Боб Арум.