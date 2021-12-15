Ломаченко подождет: промоутер Джошуа хочет, чтобы его боксер сражался против Камбососа

Василий Ломаченко после победы над Ричардом Комми не прочь встретиться с Джорджем Камбососом, который удерживает пояса WBO, WBA, IBF, WBC Franchise. Но помешать Ломаченко хочет промоутер Эдди Хирн, который занимается Энтони Джошуа и другими звездными боксерами.

Хирн хочет организовать бой Камбососа с Хейни

Хирн опасается, что Боб Арум, промоутер Ломаченко поможет стать украинцу официальным претендентом по линии WBO. Пока украинец удерживает первое место в рейтинге.

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing хочет построить в ринге Камбососа и своего клиента Дэвина Хейни.

Я думаю, что Боб Арум попытается сделать Ломаченко обязательным соискателем по версии WBO. Это значит, что он получит свой шанс. Но я считаю, что сначала состоится бой за абсолютного чемпиона в легком весе между Камбососом и Хейни,

– сказал Хирн.

. Джордж Камбосос владеет тремя основными титулами (WBO, WBA и IBF). Вместо этого пояс WBC у Дэвина Хейни, когда австралиец имеет титул WBC Franchise.

Хирн считает, что попытка Арума сделать Ломаченко обязательным претендентом будет способствовать организации поединка между Камбососом и Хейни. Он добавил, что Джордж хочет встретиться с Дэвином.

Просто Джордж хотел бы встретиться Дэвином, потому что на кону их боя будут стоять все чемпионские титулы легкого веса, чем просто провести обязательную защиту против Ломаченко. У меня нет сомнений, что Камбосос или Хейни будут сражаться с Ломаченко, но сначала нужно определить абсолютного чемпиона легкого веса.

– резюмировал Хирн.