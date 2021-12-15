Хірн хоче організувати бій Камбососа з Хейні

Хірн побоюється, що Боб Арум, промоутер Ломаченка, допоможе стати українцю офіційним претендентом по лінії WBO. Наразі українець утримує перше місце в рейтингу.

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Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing хоче звести у ринзі Камбососа та свого клієнта Девіна Хейні.

Я думаю, що Боб Арум спробує зробити Ломаченка обов'язковим претендентом за версією WBO. Це означає, що він якось отримає свій шанс. Але я вважаю, що спочатку відбудеться бій за абсолютного чемпіона у легкій вазі між Камбососом та Хейні,

– сказав Хірн.

До уваги. Джордж Камбосос володіє трьома основними титулами (WBO, WBA та IBF). Натомість пояс WBC у Девіна Хейні, коли австралієць має титул WBC Franchise.

Хірн вважає, що спроба Арума зробити Ломаченко обов'язковим претендентом сприятиме в організації поєдинку між Камбососом і Хейні. Він додав, що Джордж хоче зустрітися з Девіном.

Просто Джордж хотів би зустрітися Девіном, бо на коні їхнього бою стоятимуть усі чемпіонські титули легкої ваги, ніж просто провести обов'язковий захист проти Ломаченка. У мене немає сумнівів, що Камбосос чи Хейні будуть битися з Ломаченком, але спочатку потрібно визначити абсолютного чемпіона легкої ваги,

– резюмував Хірн.