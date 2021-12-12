Следующий бой Камбососа состоится в 2022 году
Ломаченко и Комми провели в ринге 12 раундов и украинский боксер одержал убедительную победу единогласным решением судей.
К теме Ломаченко уверенно победил Комми, отправив ганца в один нокдаун
Камбосос назвал отличным поединок Ломаченко против Комми. Он сказал, что теперь Василий – один из его потенциальных соперников.
Среди других боксеров – Камбосос вспомнил о Девина Хейни, Джервонту "Танка" Дэвиса и Райана Гарсию.
Отличный боксерский поединок Ломы, который ставит его на уровне с Хейни, Танком и Райаном, даже после его поражения в бою против Теофимо. Респект Комми, воину, который хорошо держался. С нетерпением жду боя с одним из них в 2022 году, от имени императора,
– написал Камбосос и опубликовал картинку.
Камбосос ждет следующего соперника / Фото Lunatoonboxing
Ломаченко – Камбосос: главное
- Австралиец Камбосос избил Теофимо Лопеса и отобрал у американца титулы WBO, WBA, IBF, WBC Franchise.
- Перед встречей Ломаченко с Комми австралиец заявил, что даст шанс украинскому боксеру. Камбосос хочет провести свой следующий бой в Австралии.
- На бой Ломаченко и Камбососа намекнул президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Варкарсель. Он хочет провести поединок в Австралии.