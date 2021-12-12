Следующий бой Камбососа состоится в 2022 году

Ломаченко и Комми провели в ринге 12 раундов и украинский боксер одержал убедительную победу единогласным решением судей.

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Камбосос назвал отличным поединок Ломаченко против Комми. Он сказал, что теперь Василий – один из его потенциальных соперников.

Среди других боксеров – Камбосос вспомнил о Девина Хейни, Джервонту "Танка" Дэвиса и Райана Гарсию.

Отличный боксерский поединок Ломы, который ставит его на уровне с Хейни, Танком и Райаном, даже после его поражения в бою против Теофимо. Респект Комми, воину, который хорошо держался. С нетерпением жду боя с одним из них в 2022 году, от имени императора,

– написал Камбосос и опубликовал картинку.



Камбосос ждет следующего соперника / Фото Lunatoonboxing

Ломаченко – Камбосос: главное