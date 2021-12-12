Ломаченко придется лететь в Австралию

На бой Ломаченко – Камбосос намекнул президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Варкарсель.

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Он в своем твиттере предложил провести бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Камбососом и Ломаченко в Австралии.

Можете ли представить себе бой Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа перед 75 тысячами австралийцев?,

– написал Варкарсель.

К вниманию. Ломаченко одержал победу в бою против Комми единогласным решением судей– 117:110, 119:108, 119:108. Василий получил титул WBO Inter-Continental.

Ломаченко – Камбосос: что известно о потенциальном бое