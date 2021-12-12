Ломаченко придется лететь в Австралию
На бой Ломаченко – Камбосос намекнул президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Варкарсель.
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Он в своем твиттере предложил провести бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Камбососом и Ломаченко в Австралии.
Можете ли представить себе бой Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа перед 75 тысячами австралийцев?,
– написал Варкарсель.
Ломаченко – Камбосос: что известно о потенциальном бое
- В конце ноября австралиец Джордж Камбосос избил обидчика Ломаченко – Теофимо Лопеса. Джордж отобрал у американца титулы WBO, WBA, IBF, WBC Franchise.
- Реванш между боксерами не состоится, ведь он не предусмотрен контрактом. Кроме того, Лопес, вероятно, изменит весовую категорию.
- Камбосос заявлял, что его потенциальными соперниками могут стать Девин Хейни, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия или Ломаченко.
- Перед встречей Ломаченко с Комми австралиец в очередной раз заявил, что даст шанс украинскому боксеру. Камбосос хочет провести свой следующий бой в Австралии.