Перед поединком с Василием Ломаченко Джордж Камбосос пригласил в свой тренировочный лагерь российского тренера Антона Кадушина. Таким образом, австралиец планировал лучше подготовиться к битве с боксером из Украины, пишет 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Почему Камбосос проиграл Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира проводил спарринги с "российскими убийцами", а в тренировочном лагере даже висел флаг страны-агрессора. Однако в итоге "новые друзья" Камбососа не очень ему помогли.

Тренер австралийца россиянин Антон Кадушин уверяет, что не было никакой недооценки соперника. Было понимание, что Ломаченко "будет умирать ради титула чемпиона". В итоге Камбосос в ринге с украинским боксером был не похож сам на себя.

Ломаченко был чемпионом мира и пришел доказать всему миру, что последний бой перед этим с Хейни – это был момент, когда где-то, возможно, несправедливо судьи посмотрели, где-то он сам не доработал. Но в этом бою я говорил: "Джордж, он выйдет с тобой на войну. Ты должен быть к этому готов". Он был готов, но когда наступил момент боя, Джорджа подменили,

– рассказал Кадушин.

Напомним, что для победы над Камбососом Ломаченко понадобилось 11 раундов. Украинский боксер стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

Свой следующий бой Ломаченко может провести против Шакура Стивенсона или Джервонты Дэвиса. Ориентировочная дата поединка – ноябрь 2024 года.