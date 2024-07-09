6 июля в Онтарио состоялся бой между Уильямом Зепедой и Джованни Кабрерой. Мексиканец одержал эффектную победу нокаутом в третьем раунде.

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Еще один претендент на Лому

После поединка Зепеда назвал боксера, с которым мечтает выйти на ринг. Им оказался боксер из Украины Василий Ломаченко. Оказывается, "Хай-тек" – кумир 28-летнего мексиканца.

"Ломаченко – мой кумир, и это моя мечта – выйти на ринг и драться с идолом, потому что я сам хочу стать идолом. Я хочу подобных боев.

Я дрался с сильными соперниками и чувствую, что я на вершине дивизиона. Мы будем искать возможность стать чемпионом мира", – заявил Зепеда.

Справка. Уильям Зепеда дебютировал на профи-ринге в 2015 году. С тех пор провел 31 поединок, одержав 31 победу, в том числе 27 – нокаутом.

Отметим, что сейчас рассматриваются две кандидатуры на бой с Ломаченко: Шакур Стивенсон и Джервонта Дэвис. Конкретика по этому вопросу должна появиться в ближайшее время.

Напомним, что Василий Ломаченко в мае провел бой против экс-абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. Украинец нокаутировал соперника в 11-м раунде. Ломаченко стал обладателем вакантного титула IBF и отобрал пояс IBO у Камбососа.