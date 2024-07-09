6 июля в Онтарио состоялся бой между Уильямом Зепедой и Джованни Кабрерой. Мексиканец одержал эффектную победу нокаутом в третьем раунде.
Читайте также "Время надрать задницу": непобежденный "Танк" нокаутировал "Призрака" и бросил вызов Ломаченко
Еще один претендент на Лому
После поединка Зепеда назвал боксера, с которым мечтает выйти на ринг. Им оказался боксер из Украины Василий Ломаченко. Оказывается, "Хай-тек" – кумир 28-летнего мексиканца.
"Ломаченко – мой кумир, и это моя мечта – выйти на ринг и драться с идолом, потому что я сам хочу стать идолом. Я хочу подобных боев.
Я дрался с сильными соперниками и чувствую, что я на вершине дивизиона. Мы будем искать возможность стать чемпионом мира", – заявил Зепеда.
Отметим, что сейчас рассматриваются две кандидатуры на бой с Ломаченко: Шакур Стивенсон и Джервонта Дэвис. Конкретика по этому вопросу должна появиться в ближайшее время.
Напомним, что Василий Ломаченко в мае провел бой против экс-абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. Украинец нокаутировал соперника в 11-м раунде. Ломаченко стал обладателем вакантного титула IBF и отобрал пояс IBO у Камбососа.