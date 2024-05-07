Для подготовки к бою с Ломаченко Камбосос пригласил российского тренера и боксеров из страны-агрессора. В тренировочном лагере австралийца даже находился россиянин Артур Субханкулов, который поддерживает войну в Украине, пишет 24 Канал.

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Камбосос не сторонится флага страны-террористки

Этого оказалось мало для любителя "хароших русских". Камбосос в знак уважения к своим спарринг-партнерам вывесил в своем тренировочном лагере российский флаг.

В одном из эпизодов документального фильма "Лома против Камбососа: Дорога искупления" видно, что в зале, где тренируется Камбосос, висят три флага: Австралии, Греции и России. И если к первым двум нет никаких вопросов, ведь боксер родился в Сиднее в семье греков. То появление флага страны-террористки откровенно удивляет.

Камбосос тренируется на фоне российского флага / скриншот из видео Top Rank Boxing

Напомним, что Камбососа раскритиковали в социальных сетях из-за заигрывания с россиянами. На что австралиец уклончиво ответил, что "мы спортсмены, а не политики или солдаты".

Когда бой Ломаченко с Камбососом