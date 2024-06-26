Джервонта Дэвис опубликовал в соцсети X пост, где вызвал украинца и нового обладателя титула IBF на боксерский поединок в легком весе – боксер не побоялся публичного вызова.

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Сможет ли украинец добавить новый пояс в коллекцию

Ломаченко на пресс-конференции после боя с Камбососом отреагировал на приглашение Джервонты заявив, о том что он никогда не убегал от соперников и после отдыха готов к переговорам.

Он следующий после Фрэнка ... Дайте мне сначала добраться до Фрэнка,

– написал Дэвис, но потом удалил этот пост.

Победитель боя Ломаченко-Дэвис получит пояс от американского журнала The Ring. Титульный бой между украинцем и американцем может состояться в конце 2024 года.

Предыдущие бои Ломаченко и Дэвиса