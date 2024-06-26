Джервонта Дэвис опубликовал в соцсети X пост, где вызвал украинца и нового обладателя титула IBF на боксерский поединок в легком весе – боксер не побоялся публичного вызова.
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Сможет ли украинец добавить новый пояс в коллекцию
Ломаченко на пресс-конференции после боя с Камбососом отреагировал на приглашение Джервонты заявив, о том что он никогда не убегал от соперников и после отдыха готов к переговорам.
Он следующий после Фрэнка ... Дайте мне сначала добраться до Фрэнка,
– написал Дэвис, но потом удалил этот пост.
Победитель боя Ломаченко-Дэвис получит пояс от американского журнала The Ring. Титульный бой между украинцем и американцем может состояться в конце 2024 года.
Предыдущие бои Ломаченко и Дэвиса
- 12 мая состоялся бой между Василием Ломаченко и и Джорджем Камбососом. Сначала украинский боксер провел хорошую серию ударов и в 11 раунде ярким нокаутом одолел австралийца и получил пояс по версии IBF.
- Джервонта Дэвис мощным ударом отправил в нокаут Мартина и защитил свой титул WBA.