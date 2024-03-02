Джордж Камбосос начал подготовку к поединку за пояс чемпиона IBF в легком весе. Соперником австралийца будет представитель Украины Василий Ломаченко.

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Камбосос привезет в Австралию "правильных" ребят

В тренировочном лагере Камбосос сделал ставку на представителей страны-террориста. Австралиец будет готовиться под наблюдением российского тренера. Вскоре подъедут спарринг-партнеры Камбососа. Очевидно, они тоже будут представлять страну 404.

"У меня очень хороший ведущий тренер Антон Кадушин – один из главных олимпийских тренеров России. Также к нам приедут российские убийцы. Бывшие советские убийцы придут, чтобы испытать мои силы, указать мне правильное направление.

Очевидно, что я на протяжении долгого времени тренировался в Америке, но сейчас мне не нужна Америка. Мой стиль нужно усовершенствовать с ребятами, у которых есть европейский, русский, советский, украинский стиль. Это то, что мне сейчас нужно.

Мой тренер знает этот стиль и знает, какие спарринг-партнеры мне нужны. Мы привезем в Австралию правильных ребят", – заявил Камбосос.

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