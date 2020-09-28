Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBС Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) показав свою вагу перед поєдинком з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО ).

За три тижні до бою Ломаченко та Лопес провели планове зважування. Василь показав на вагах 141,6 фунтів (64,23 кг), що на три кілограми більше, ніж ліміт легкої категорії – 61,2, пише 24 канал.

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Що стосується Лопеса, то у нього і того гірше ситуація. Американець показав вагу 146,6 фунтів (66,5 кг), але при цьому не втрачає оптимізму і впевненості, що йому під силу скинути зайвих 5,3 кг за три тижні.

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