Ломаченко має проблеми з вагою перед боєм з Лопесом: фото
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBС Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) показав свою вагу перед поєдинком з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО ).
За три тижні до бою Ломаченко та Лопес провели планове зважування. Василь показав на вагах 141,6 фунтів (64,23 кг), що на три кілограми більше, ніж ліміт легкої категорії – 61,2, пише 24 канал.
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Що стосується Лопеса, то у нього і того гірше ситуація. Американець показав вагу 146,6 фунтів (66,5 кг), але при цьому не втрачає оптимізму і впевненості, що йому під силу скинути зайвих 5,3 кг за три тижні.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
- Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар.
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.
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