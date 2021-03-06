Ломаченко хотят заставить сражаться с непобедимым чемпионом мира
Британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы регулярного чемпиона WBC в легком весе Девина Хэйни, заявил, что бой с Ломаченко остается приоритетным вариантом для американского боксера.
Источник:ютуб-канал iFL TV
По словам Хирна, появление украинца заставило сделать разворот в организации боя Хейни – Линарес.
Несколько раньше Ломаченко – Хейни: промоутер готов организовать бой только летом
Билл Хейни позвонил мне и сказал: "Заставьте Ломаченко драться". Я сказал менеджеру Василия Эгису Климасу, что мы сделаем предложение Top Rank за бой Хейни – Ломаченко. Так что я счастлив провести этот бой. Это фантастический бой, и Девин более чем счастлив сразиться с Ломаченко. Если мы согласуем все условия, то этот бой будет лучше, чем Линарес – Хейни,
– сказал Хирн.
Что известно о бое Ломаченко – Хейни
- Непобедимый Хейни, на счету которого 25 побед, в твиттере спросил, куда исчез Ломаченко. Украинец с ответом не замедлил и назвал потенциальных соперников трусами.
- Слово за слово, и боксеры начали выяснять отношения. В итоге после провокации спортсмены дошли до обсуждения поединка. Хейни бросил вызов украинцу, от которого Ломаченко решил не отказываться.
- Для Ломаченко встреча с Хейни может стать первой после поражения Теофимо Лопесу в октябре 2020 года.
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