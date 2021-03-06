Британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы регулярного чемпиона WBC в легком весе Девина Хэйни, заявил, что бой с Ломаченко остается приоритетным вариантом для американского боксера.

По словам Хирна, появление украинца заставило сделать разворот в организации боя Хейни – Линарес.

Несколько раньше Ломаченко – Хейни: промоутер готов организовать бой только летом

Билл Хейни позвонил мне и сказал: "Заставьте Ломаченко драться". Я сказал менеджеру Василия Эгису Климасу, что мы сделаем предложение Top Rank за бой Хейни – Ломаченко. Так что я счастлив провести этот бой. Это фантастический бой, и Девин более чем счастлив сразиться с Ломаченко. Если мы согласуем все условия, то этот бой будет лучше, чем Линарес – Хейни,

– сказал Хирн.

Что известно о бое Ломаченко – Хейни