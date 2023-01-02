Бой Ломаченко – Хейни могут перенести: чемпион обвинял украинца в затягивании времени

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе может быть отложен на неопределенный срок. Стороны Василия Ломаченко и Девина Хейни никак не могут прийти к общему согласию.

Переговоры продолжаются уже несколько недель, но дать поединка до сих пор нет. Все потому, что боксеры расходятся во мнении, когда же провести поединок за абсолют в легком весе.

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Расходятся в мысли о дате поединка

Хейни хочет подраться против Ломаченко в ближайшие месяцы, с чем не согласен Василий. Украинец не прочь вернуться на ринг в мае, ведь хочет получить дополнительное время на подготовку к бою.

Ранее Хейни обвинял украинскую сторону в том, что они специально затягивают переговоры, чтобы дать Ломаченко больше времени на подготовку.

Свои слова абсолютный чемпион аргументировал тем, что ему сложно удерживать столь долгое время и оставаться в дивизионе 135 фунтов. Американец готов выйти на ринг против украинского боксера в марте 2023 года.

Пока Ломаченко пробивает дно в своей жизни. Мнения Василия не о боксе, а о Московском патриархате. Он вляпался в очередной скандал после того, как в выложил две части обращения от архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Лонгина.

Второй шанс для Ломаченко