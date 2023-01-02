Переговоры продолжаются уже несколько недель, но дать поединка до сих пор нет. Все потому, что боксеры расходятся во мнении, когда же провести поединок за абсолют в легком весе.
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Расходятся в мысли о дате поединка
Хейни хочет подраться против Ломаченко в ближайшие месяцы, с чем не согласен Василий. Украинец не прочь вернуться на ринг в мае, ведь хочет получить дополнительное время на подготовку к бою.
Ранее Хейни обвинял украинскую сторону в том, что они специально затягивают переговоры, чтобы дать Ломаченко больше времени на подготовку.
Свои слова абсолютный чемпион аргументировал тем, что ему сложно удерживать столь долгое время и оставаться в дивизионе 135 фунтов. Американец готов выйти на ринг против украинского боксера в марте 2023 года.
Пока Ломаченко пробивает дно в своей жизни. Мнения Василия не о боксе, а о Московском патриархате. Он вляпался в очередной скандал после того, как в выложил две части обращения от архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Лонгина.
Второй шанс для Ломаченко
- Василий уже неудачно использовал один шанс, чтобы получить вожделенное звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Он проиграл Теофимо Лопесу, который уже в первой защите титулов отдал их австралийцу Джорджу Камбососу. И тут тоже случился провал. Первое сражение нового абсолютного чемпиона закончилось поражением от Хэйни. Девин победил и в реванше до сих пор владеет чемпионскими титулами.
- Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину Ломаченко вернулся домой и вступил в ряды терробороны родного Белгород-Днестровского. Василий отказался от титульного боя против Камбососа, еще тогда владевшего титулами.
- После чего Ломаченко выехал за границу и провел разогревающий бой против Джемейна Ортиса, которого победил по судейским запискам.
- Хейни рассказывал, где может состояться его бой против Ломаченко. Теперь за поединок за абсолют претендуют три арены – Madison Square Garden в Нью-Йорке, T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и арена в Саудовской Аравии.