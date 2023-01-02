Перемовини тривають вже декілька тижнів, але дати поєдинки досі немає. Все через те, що боксери розходяться у думці, коли ж провести поєдинок за абсолют у легкій вазі.
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Розходяться у думку про дату поєдинку
Хейні хоче побитись проти Ломаченка найближчими місяцями, з чим не погоджується Василь. Українець не проти повернутись на ринг у травні, адже хоче отримати додатковий час на підготовку до бою.
Раніше Хейні звинувачував українську сторону у тому, що вони спеціально затягують перемовини, щоб дати Ломаченку більше часу на підготовку.
Свої слова абсолютний чемпіон аргументував тим, що йому складно утримувати такий тривалий час вагу та залишатись у дивізіоні 135 фунтів. Американець готовий вийти на ринг проти українського боксера вже у березні 2023 року.
Наразі Ломаченко пробиває дно у своєму житті. Думки Василя не про бокс, а про Московський патріархат. Він вляпався у черговий скандал після того, як виклав дві частини звернення від архієрея Української православної церкви Московського патріархату митрополита Лонгіна.
Другий шанс для Ломаченка
- Василь вже невдало використав один шанс, щоб здобути омріяне звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Він програв Теофімо Лопесу, який вже у першому захисті титулів віддав їх австралійцю Джорджу Камбососу. І тут теж стався провал. Перший бій нового абсолютного чемпіона закінчився поразкою від Хейні. Девін переміг й у реванші та досі володіє чемпіонськими титулами.
- Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Ломаченко повернувся додому та вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського. Василь відмовився від титульного бою проти Камбососа, який ще тоді володів титулами.
- Після чого Ломаченко таки виїхав за кордон та провів розігріваючий бій проти Джемейна Ортіса, якого переміг за суддівськими записками.
- Хейні розповідав, де може відбутись його бій проти Ломаченка. Наразі за поєдинок за абсолют претендують три арени – Madison Square Garden в Нью-Йорку, T-Mobile Arena в Лас-Вегасі і арена в Саудівській Аравії.