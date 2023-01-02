Перемовини тривають вже декілька тижнів, але дати поєдинки досі немає. Все через те, що боксери розходяться у думці, коли ж провести поєдинок за абсолют у легкій вазі.

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Розходяться у думку про дату поєдинку

Хейні хоче побитись проти Ломаченка найближчими місяцями, з чим не погоджується Василь. Українець не проти повернутись на ринг у травні, адже хоче отримати додатковий час на підготовку до бою.

Раніше Хейні звинувачував українську сторону у тому, що вони спеціально затягують перемовини, щоб дати Ломаченку більше часу на підготовку.

Свої слова абсолютний чемпіон аргументував тим, що йому складно утримувати такий тривалий час вагу та залишатись у дивізіоні 135 фунтів. Американець готовий вийти на ринг проти українського боксера вже у березні 2023 року.

Наразі Ломаченко пробиває дно у своєму житті. Думки Василя не про бокс, а про Московський патріархат. Він вляпався у черговий скандал після того, як виклав дві частини звернення від архієрея Української православної церкви Московського патріархату митрополита Лонгіна.

Другий шанс для Ломаченка