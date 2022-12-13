Василий Ломаченко попытается отобрать звание абсолютного чемпиона мира в легком весе у Девина Хейни. Американский боксер взбешен датой поединка, которую назначила Top Rank.
Интересно узнать Абсолют из Фьюри может снова отложиться: WBA назначила Усику обязательного претендента
Хейни: Чем дольше я остаюсь в весе, тем труднее это сделать
Хейни уверен, что перенос поединка на конец весны 2023 сделан для того, чтобы дать Ломаченко больше шансов подготовиться к поединку. А такой перенос станет препятствием для Дэвина. Хейни сложно будет удерживать свой вес до мая.
Абсолютный чемпион мира призывает провести поединок против украинца в марте 2023 года.
Эти люди хотят попытаться перенести мой следующий бой с Ломой на май… зная, что чем дольше я остаюсь в весе, тем труднее это сделать! Устроим это дерьмо в марте!,
– написал Хейни.
Американец хочет провести поединок перед Рамаданом (22 марта – 20 апреля).
Напомним, что это будет вторая попытка Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира. Первая попытка с грохотом провалилась в поединке против Теофимо Лопеса.
- Тео уже в первой защите титула отдал пояса Джорджу Камбососу, но и австралиец не смог защитить пояса в бою против Хэйни. Между боксерами уже даже прошел реванш, в котором тоже сильнее оказался Девин.
- Ломаченко 29 октября 2022 провел первый поединок после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Василий победил в 12-раундовом поединке Джемейна Ортиса по решению судей.