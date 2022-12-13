Василий Ломаченко попытается отобрать звание абсолютного чемпиона мира в легком весе у Девина Хейни. Американский боксер взбешен датой поединка, которую назначила Top Rank.

Интересно узнать Абсолют из Фьюри может снова отложиться: WBA назначила Усику обязательного претендента

Хейни: Чем дольше я остаюсь в весе, тем труднее это сделать

Хейни уверен, что перенос поединка на конец весны 2023 сделан для того, чтобы дать Ломаченко больше шансов подготовиться к поединку. А такой перенос станет препятствием для Дэвина. Хейни сложно будет удерживать свой вес до мая.

Абсолютный чемпион мира призывает провести поединок против украинца в марте 2023 года.

Эти люди хотят попытаться перенести мой следующий бой с Ломой на май… зная, что чем дольше я остаюсь в весе, тем труднее это сделать! Устроим это дерьмо в марте!,

– написал Хейни.

Американец хочет провести поединок перед Рамаданом (22 марта – 20 апреля).

Напомним, что это будет вторая попытка Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира. Первая попытка с грохотом провалилась в поединке против Теофимо Лопеса.