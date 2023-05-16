Мне нравится быть андердогом, – Ломаченко верит в свою победу над Хэйни

В ночь с 20 на 21 мая (в Украине) состоится бой между Василием Ломаченко и Девином Хейни. Боксер с украинским паспортом попытается забрать у американца звание абсолютного чемпиона мира по легкому весу.

Боксеры проведут бой на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе. В преддверии боя Ломаченко и Хейни активизировались с комментариями. Если Девин в большинстве винят украинца, то сам Василий больше говорит о своих шансах в предстоящем бою.

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Ломаченко: Для меня это будет нелегко, но реально

Василий оценил свои шансы на победу во встрече с Хейни. Ломаченко верит, что в ту ночь может стать абсолютным чемпионом мира по легкому весу. Украинский боксер сам признает, что не фаворит этого противостояния. По мнению Ломаченко, это уменьшает груз на его плечи, чем было в поединках до этого.

Мне нравится быть андердогом. Для меня это лучше, чем было раньше, когда многие говорили: "О, это будет легко для Ломы". Когда ты андердог, тебе нужно быть самим собой,

– ответил Ломаченко.

"Я знаю, что Хэйни – умный боксер. Я понимаю его уровень. Для меня это будет нелегко, но реально. Хейни испытывает больше давления, чем я. Для меня это оптимально. Это дает мне мотивацию. Ему нужно беспокоиться об этом. Меня же это не волнует, потому что я проигрывал, я андердог и старый боксер", – добавил боксер из Украины.

Менеджер украинца Эгис Климас уверен, что у Ломаченко есть все шансы, чтобы одержать победу над Хейни. А вот промоутер Александр Красюк не так уверен в победе Василия.

Вокруг боя Ломаченко – Хейни