24-летний американец не сдерживает радостные эмоции и вспомнил момент 4-летней давности, когда еще в то время хотел провести бой против Ломаченко. Но Василий тогда отказался от поединка против Хэйни. Теперь судьба их сама возвела. Стоит увидеть Хейни не пожал руку Ломаченко на пресс-конференции: демонстративное видео Хейни: Я хотел этого боя с 2019, умолял о нем Девин уверен, что победа в бою против Ломаченко будет за ним. Счастлив быть здесь. Это то, о чем я всегда мечтал. Я хотел этого боя с 2019 года, умолял о нем, призывал к нему, и это время наконец-то наступило. Когда у Ломаченко были пояса, он не хотел сразиться со мной. Но искренне верю, что я лучший боец. Четыре года назад или сейчас я буду победителем. Счастлив, что наконец-то настало время, – заявил Хейни. Американский боксер предположил, что в их поединке может определиться лучший боксер планеты. "Для меня это бой за наследство. Лома в свое время был номером один P4P. Несколько месяцев назад он был выше меня в рейтинге. Сейчас он выпадает из рейтинга P4P, но мы знаем, что он заслуживает быть в нем быть. Это просто бой за наследие. Знаете, это действительно бой за пояса, за золото, за звание лучшего в дивизионе. Возможно, лучшего в мире", – добавил абсолютный чемпион мира. Главное о мегабое Хейни – Ломаченко Встреча состоится 20 мая на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все чемпионские пояса в легком весе. Это будет вторая попытка Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории. На пресс-конференции Хейни не поздоровался с украинцем, а дуэль взглядов прошла очень спокойно. Василий Ломаченко для общения со СМИ выбрал очень спорную футболку с изображением Иисуса, лицо которого было очень разъяренным. Промоутерская компания Top Rank обнародовала оригинальное промо боя, в котором изобразила боксеров в виде фигур из шахмат.