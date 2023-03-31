24-летний американец не сдерживает радостные эмоции и вспомнил момент 4-летней давности, когда еще в то время хотел провести бой против Ломаченко. Но Василий тогда отказался от поединка против Хэйни. Теперь судьба их сама возвела.

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Хейни: Я хотел этого боя с 2019, умолял о нем

Девин уверен, что победа в бою против Ломаченко будет за ним.

Счастлив быть здесь. Это то, о чем я всегда мечтал. Я хотел этого боя с 2019 года, умолял о нем, призывал к нему, и это время наконец-то наступило. Когда у Ломаченко были пояса, он не хотел сразиться со мной. Но искренне верю, что я лучший боец. Четыре года назад или сейчас я буду победителем. Счастлив, что наконец-то настало время,

– заявил Хейни.

Американский боксер предположил, что в их поединке может определиться лучший боксер планеты.

"Для меня это бой за наследство. Лома в свое время был номером один P4P. Несколько месяцев назад он был выше меня в рейтинге. Сейчас он выпадает из рейтинга P4P, но мы знаем, что он заслуживает быть в нем быть. Это просто бой за наследие. Знаете, это действительно бой за пояса, за золото, за звание лучшего в дивизионе. Возможно, лучшего в мире", – добавил абсолютный чемпион мира.

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