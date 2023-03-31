Накануне оба пообщались с прессой, где поделились ожиданиями перед поединком. Василий Ломаченко отметил, что бой против Дэвина Хейни будет для него последним шансом получить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Ломаченко: Этот шанс – самый важный момент в моей профессиональной карьере.

Я буду честен с вами, это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира. Вот почему это очень важно. Волнение? Я не думаю об этом. Я просто сосредотачиваюсь на нашем бою, на своей цели,

– подчеркнул Ломаченко.

Василий отметил, что следующий поединок будет для него самым важным моментом в его профессиональной карьере. Однако не стал делать смелых прогнозов о своей будущей победе.

Является ли Хейни сильнейшим соперником за карьеру? Я проверю, потому что не знаю. Второе сражение Хейни против Камбососа было очень интересным, на очень высоком уровне, и мне тот поединок понравился. Этот шанс – самый важный момент в моей профессиональной карьере. Это шанс. Я не хочу говорить о будущем. Мы не знаем, каким будет результат,

– ответил украинский боксер.

Первую попытку в борьбе за звание абсолютного чемпиона мира Ломаченко использовал неудачно. Василий проиграл Теофимо Лопесу, который уже в первой защите титулов проиграл Джорджу Камбососу.

Потом появился второй шанс, но он тоже его не использовал, а бой даже не состоялся. Ломаченко отказался от поединка против Камбососа, ведь не хотел уезжать из родной Украины из-за полномасштабного вторжения России.

Теперь еще один шанс для украинского боксера.

Ломаченко встретился взглядом с Хейни