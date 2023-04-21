Хейни заявил, что Ломаченко проведет "грязный" бой за абсолют

Василий Ломаченко и Девин Хейни продолжают подготовку к поединку за абсолют в легком весе. 20 мая 2023 года боксеры появятся на одном ринге в Лас-Вегасе.

Бой Ломаченко – Хейни состоится на арене "MGM Grand". Действующий абсолютный чемпион мира по легкому весу Девин Хейни прокомментировал подготовку своего украинского соперника.

К теме А два поражения где потерял: Ломаченко назвал себя непобедимым перед боем с Хейни

Хейни: Ломаченко хочет сблизиться и сделать бой в клинче максимально грязным

Американский боксер заверил, что знает, какой стиль бокса будет исповедовать Ломаченко в предстоящем поединке. Хейни готовится к грязному бою против Василия.

Девин не скрывает радости, что, наконец, ему удастся выйти в ринг против украинца.

Знаю, что он готовится к грязному бою. Ломаченко хочет сблизиться и сделать бой в клинче максимально грязным. Слышал, что он для этого тренируется. Мы просто готовимся к тому, что он приготовит. Мы знаем, какой тип сражения он хочет. Я счастлив, что наконец-то получил поединок с ним. Приятно, что ситуация поменялась. Теперь я тот парень, который дает ему шанс. Счастлив, что могу показать себя,

– заявил Хейни.

Раньше Девин вспоминал Как в 2019-м предлагал Василию провести поединок. Но тогда украинец с пророссийскими религиозными воззрениями отказался от боя. Теперь боксеров свела сама судьба.

Ломаченко – Хейни: главное о бое за абсолют

Интересно, что в том поединке большинство поклонников бокса из Украины будут болеть за соперника Василия. Ломаченко продолжает заквариваться на теме московских попов и УПЦ МП.