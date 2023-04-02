20 мая Василий Ломаченко попытается во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Поединок против Дэвина Хейни состоится на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе.

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Самоуверенный ответ Ломаченко

Перед поединком украинский боксер с пророссийскими взглядами на религиозную тему сделал смелое заявление. Ломаченко назвал себя "непобедимым" боксером, несмотря на два поражения в профессионалах.

По-моему, я не проиграл ни одного боя в профессиональном боксе. Потому я очень хорошо сплю. Непобедимый? Да. По моему да,

– заявил Ломаченко.

Напомним, что Василий потерпел первое поражение в "грязном" бою против Орландо Салидо, состоявшемся 1 марта 2014 года. Победу по судейским запискам одержал соперник Ломаченко – 116:112, 115:113 в пользу Салидо, и 115:113 в пользу Василия.

Второе поражение в карьере Ломаченко нанес Теофимо Лопес 17 октября 2020 года. Это было как раз в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Судьи единогласно отдали победу американцу – 116:112, 119:109 и 117:111.

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