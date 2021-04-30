Лопес назвал условие реванша с Ломаченко

Теофимо Лопес-старший, отец боксера, сказал, что его сын не откажется от реванша с Ломаченко. Однако бой точно не состоится в легком весе.

Стоящее Я бы хотел устроить реванш Ломаченко и Лопеса, – неожиданное заявление Боба Арума

"Конечно, почему нет. Но мы не вернемся в легкий вес", – сказал Лопес-старший.

Теофимо Лопес вроде бы планирует драться в полусреднем весе. Впрочем, следующий поединок против Джорджа Камбососа состоится еще в рамках легкого дивизиона.

Мой сын в легком весе уже много лет, 7 – 8 лет. Нам нужно подниматься. Но теперь появилась эта большая сделка с Triller. Я ему сказал: "Начхай, иди дерись". Нам предлагали несерьезные деньги – 1,2 миллиона долларов. Да пошли вы, у нас 4 титула,

– отметил отец Теофимо.

Лопес-старший заявил, что у его сына были проблемы в бою с Масайоши Накатани. Он считает, что Ломаченко должен принять поединок с японцем. По мнению тренера, это поможет Ломаченко отойти от поражения Лопесу.

Это интересно Ломаченко был на грани ухода из бокса, – отец Лопеса о поражении украинца