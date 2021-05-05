Ломаченко показав фото з тренування з м'ячем, яке провів на березі Чорного моря. Українець нагадав дату свого наступного поєдинку – 26 червня.
Отакої Лопес готовий дати реванш Ломаченку
"26 червня", – лаконічно прокоментував Василь свіжі фото.
Наступний бій Ломаченка
- Інформація про поєдинок між боксерами з'явилися ще взимку. Ломаченко навіть присвятив японцю у своєму інстаграмі допис.
- Масайоші прийшов у коментарі на сторінку українця із запитанням: "Це наступний бій?" Втім, все залишилось лише на словах.
- Василь продовжив пошук наступного суперника, але не зміг домовитися з Девіном Хейні. Тому повернувся до варіанту бою з японцем.
- З'явилась інформація, що Ломаченко вийде на ринг проти Накатані 26 червня 2021 року на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада. (США). Основним транслятором поєдинку буде американська телевізійна платформа ESPN.