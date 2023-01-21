Мудрик стал главным лицом постера матча Ливерпуль – Челси: фото в стиле ретро

В субботу, 21 января, Челси и Ливерпуль встретятся в центральном матче 21 тура АПЛ-2022/2023. Этот поединок может стать дебютным Михаилу Мудрику в футболке "аристократов".

Главный тренер Челси Грэм Поттер на предматчевой пресс-конференции признался, какие шансы у Мудрика появиться на футбольном поле в игре против Ливерпуля. Наставник "синих" заверил, что позволит Михаилу выйти на поле, но все 90 минут пока украинец еще не потянет.

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Челси ждет дебют Мудрика

Клубная прессслужба "аристократов" тоже уделила внимание 100-миллионному новичку из Украины. Челси опубликовало в своих соцсетях постер поединка, где по центру изображен в синем комплекте игровой формы Мудрик.

Энфилд ждет, давай, Челси!,

– написала под публикацией пресс-служба "синих".

Матч Ливерпуль – Челси начнется 21 января в 14:30 (по киевскому времени).



Мудрик на постере поединка Ливерпуль – Челси / Фото из инстаграммы "синих"

Отметим, что это противостояние будет носить еще более принципиальный характер из-за места обоих клубов в турнирной таблице. Ливерпуль и Челси имеют одинаковое количество очков – по 28 баллов. Команда Юргена Клоппа опережает "аристократов" только по дополнительным показателям и занимает 9 место, а Челси – 10.

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