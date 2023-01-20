28-летний Рахим Стерлинг является главным конкурентом Михаила Мудрика на позиции левого вингера атаки Челси. Лондонский клуб не прочь продать футболиста сборной Англии, который зарабатывает в составе "аристократов" около 300 тысяч фунтов в неделю.

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Нет Стерлинга – нет конкуренции для Мудрика

Напомним, что Стерлинг пополнил лазарет команды. Рахим травмировался в матче 19-го тура АПЛ-2022/2023 против Манчестер Сити. Он до сих пор не может помочь Челси на футбольном поле.

Важно! В текущем сезоне Стерлинг отыграл в футболке лондонского клуба 22 матча, у которых отличился 6 голами и 3 ассистами. Контракт Рахима с "синими" рассчитан до конца июня 2027 года. Интересно, что Стерлинг выступает за Челси только с июля 2022 года, когда перешел из Манчестер Сити.

Однако теперь на позиции левого вингера у Челси развернется ожесточенная борьба. Стерлинг не хочет просто так уступать место новичку команды Михаилу Мудрику. 100-миллионное приобретение лондонского клуба должно оправдать надежды руководства Челси, поэтому готов выбить из состава опытного соперника по позиции.

Уже 21 января Мудрик может дебютировать в футболке новой команды. Это может произойти в матче против Ливерпуля.

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Также "аристократы" готовы пожать руки и попрощаться с Кристианом Пулишичем и Хакимом Зиешем.

В свое время при Пулишиче, Стерлинге и Зиеше лондонский клуб вытащил из собственного кармана 160 миллионов евро. Успехом будет продать этих футболистов хотя бы в половине этой суммы.

В сезоне-2022/2023 Пулишич, выступающий за Челси с лета 2019 года, провел за "синих" 21 матч. За полученные минуты забил один гол и отдал два ассиста на партнеров по команде. Соглашение с "аристократами" рассчитано до 30 июня 2024 года.

Относительно Зиеша, Хаким провел в текущем сезоне 14 поединков, в которых отдал только одну голевую передачу. 29-летний атакующий полузащитник связан с лондонским клубом соглашением до конца июня 2025 года. Зиеш выступает за Челси с лета 2020 года, когда перешел из Аякса.