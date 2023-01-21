Главный тренер Челси Грэм Поттер на предматчевой пресс-конференции признался, какие шансы у Мудрика появиться на футбольном поле в игре против Ливерпуля. Наставник "синих" заверил, что позволит Михаилу выйти на поле, но все 90 минут пока украинец еще не потянет.
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Челси ждет дебют Мудрика
Клубная прессслужба "аристократов" тоже уделила внимание 100-миллионному новичку из Украины. Челси опубликовало в своих соцсетях постер поединка, где по центру изображен в синем комплекте игровой формы Мудрик.
Энфилд ждет, давай, Челси!,
– написала под публикацией пресс-служба "синих".
Мудрик на постере поединка Ливерпуль – Челси / Фото из инстаграммы "синих"
Отметим, что это противостояние будет носить еще более принципиальный характер из-за места обоих клубов в турнирной таблице. Ливерпуль и Челси имеют одинаковое количество очков – по 28 баллов. Команда Юргена Клоппа опережает "аристократов" только по дополнительным показателям и занимает 9 место, а Челси – 10.
Главное о трансфере Мудрика в Челси
- 15 января Михаил Мудрик официально стал футболистом Челси. Перед объявлением трансфера украинец в компании директора по футболу в Шахтере Дарио Срной побывал на Стэмфорд Бридж, чтобы поддержать своих новых одноклубников. В этот день Челси принимало Кристал Пелес и минимально победил 1:0.
- Мудрик подписал контракт с лондонским клубом до конца июня 2031 года. Михаил будет выступать под 15-м номером.
- Трансфер левого вингера стал рекордным для Украины – 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусами. Шахтер добился своего.
- СМИ уже даже рассекретили зарплату Мудрика в Челсе По разным данным, Михаил будет зарабатывать от 97 – 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Такой трансфер вызвал возмущение фанатов Арсенала, ведь именно "канониры" сперва являлись главными претендентами на Михаила. По их мнению, Срна стал виновником сорванного перехода.
- Журналист Пирс Морган, являющийся фанатом Арсенала тоже раскритиковал выбор Мудрика перейти в Челси.
- Интересно, что в СМИ была информация, что вроде бы Шахтер поставил перед Мудриком ультиматум – либо переход в Челси, либо остается в УПЛ. Неудивительно, почему Михаил так быстро выбрал.