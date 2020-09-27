28 сентября "Ливерпуль" сыграет против "Арсенала" в матче 3-го тура чемпионата Англии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Ливерпуль – Арсенал: прогноз

В прошлом туре чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграл против "Челси" и одержал победу в большинстве благодаря дублю Садио Мане. Футболист "мерсисайдцев" в течение четырех минут второго тайма отличился дважды. Сперва Салах остроумно в штрафной обыгрался с Фирмино, который навесил на Мане. Последний замкнул передачу точным ударом головой. Не успел "Челси" оправиться от первого гола, как пропустил во второй раз. Кепа замешкался с выбиванием мяча, чем воспользовался Мане. Садио перехватил мяч и легко переправил в ворота – позорная ошибка Кепы, пишет 24 канал.

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"Арсенал" же победил "Вест Хэм", за который играет Андрей Ярмоленко. Именно украинца обвинила английская пресса в поражении команды. Андрей Ярмоленко вышел на поле на 83-й минуте, когда счет матча уже был 1:1. За пять минут до окончания основного времени матча "Арсенал" вышел вперед в счете. Нкетиа после передачи, которую исполнил Себальос, осталось переправить мяч в пустые ворота – 2:1. Этот результативный удар стал победным для лондонцев.

Издание Football.London фактически обвинило украинца в поражении команды. По мнению журналистов портала, Ярмоленко сыграл ужасно в том эпизоде, когда забивал Нкетиа, именно из-под него был забит решающий гол во встрече. Игрок сборной Украины не сумел помешать Себальосу, который отдал результативную передачу на партнера по команде.

После двух туров обе команды идут без потерь – в их активе по две победы. "Арсенал" опережает лишь команду Клоппа из-за лучшей разницы мячей.

Матч №-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "Арсенал" состоится 28 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:15

Ливерпуль – Арсенал: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch отдают большое предпочтение хозяевам матча. На победу "Ливерпуля" стоит коэффициент 1,49, а на победу гостей – 6,20. Ничейный итог матча оценен в 4,90.

Болельщики увидят первый гол в исполнении "мерсисайдцев" – 1,39. А на то, что первыми счет в матче откроет для нас команда Артеты – 3,00.

Аналогичные коэффициенты специалисты поставили и на последний гол во встрече. "Тотал матча 2-3 гола" – 2,20.

Эксперты склоняются к тому, что в первой 45-минутке отличится одна команда – 1,25. Такого же мнения они придерживают относительно второго тайма – 1,40.

Они не верят, что команда Клоппа сумеет победить соперника лишь в один гол – 1,25. Успех "Арсенала" в один гол оценен в 7,30.

"Ливерпуль" победит и тотал матча больше 2,5 – 1,98. А идентичный показатель, но тотал матча меньше 2,5 – 4,70.