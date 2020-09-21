Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал под резкую критику со стороны английских СМИ. Они считают, что именно из-под украинца был забит победный гол в исполнении "Арсенала".

В рамках 2-го тура АПЛ "Вест Хэм" уступил "Арсеналу" 2:1. Английское издание Football.london раскритиковало игру Ярмоленко, который провел на поле всего более семи минут.

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Критика английской прессы

Андрей Ярмоленко вышел на поле на 83-й минуте, когда счет матча уже был 1:1. За пять минут до окончания основного времени матча "Арсенал" вышел вперед в счете. Нкетиа после передачи, которую исполнил Себальос, осталось переправить мяч в пустые ворота – 2:1. Этот результативный удар стал победным для лондонцев.

Football.London, который обычно не оценивает выступление футболистов, что вышли на замену в последние десять минут матча, поставил Ярмоленко за его действия худшую оценку в команде – 4.

Издание фактически обвинило украинца в поражении команды. По мнению журналистов портала, Ярмоленко сыграл ужасно в том эпизоде, когда забивал Нкетиа, именно из-под него был забит решающий гол во встрече. Игрок сборной Украины не сумел помешать Себальосу, который отдал результативную передачу на партнера по команде.

Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"