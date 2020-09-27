28 вересня "Ліверпуль" зіграє проти "Арсенала" у матчі 3-го туру чемпіонату Англії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Ліверпуль – Арсенал: прогноз

У минулому турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" зіграв проти "Челсі" та здобув перемогу в більшості завдяки дублю Садьйо Мане. Футболіст "мерсисайдців" протягом чотирьох хвилин другого тайму відзначився двічі. Спершу Салах дотепно у штрафному обігрався з Фірміно, який навісив на Мане. Останній замкнув передачу точним ударом головою. Не встиг "Челсі" оговтатися від першого голу, як пропустив вдруге. Кепа забарився з вибиванням м'яча, чим скористався Мане. Садьйо перехопив м'яч те легко переправив у ворота – ганебна помилка Кепи, пише 24 канал.

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"Арсенал" же переміг "Вест Хем", за який грає Андрій Ярмоленко. Саме українця звинуватила англійська преса у поразці команди. Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 83-й хвилині, коли рахунок матчу вже був 1:1. За п'ять хвилин до закінчення основного часу матчу "Арсенал" вийшов вперед у рахунку. Нкетіа після передачі, яку виконав Себальос залишилось переправити м'яч у порожні ворота – 2:1. Цей результативний удар став переможним для лондонців.

Видання Football.London фактично звинуватило українця у поразці команди. На думку журналістів порталу, Ярмоленко зіграв жахливо у тому епізоді, коли забивав Нкетіа, саме з-під нього був забитий вирішальний гол у зустрічі. Гравець збірної України не зумів завадити Себальосу, який віддав результативну передачу на партнера по команді.

Після двох турів обидві команди йдуть без втрат – у їх активі по дві перемоги. "Арсенал" випереджає лише команду Клоппа через кращу різницю м'ячів.

Матч 3-го туру АПЛ "Ліверпуль" – "Арсенал" відбудеться 28 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:15

Ліверпуль – Арсенал: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch віддають велику перевагу господарям матчу. На перемогу "Ліверпуля" стоїть коефіцієнт 1,49, а на звитягу гостей – 6,20 . Нічийний підсумок матчі оцінений у 4,90 .

Вболівальники побачать перший гол у виконанні "мерсисайдців" – 1,39. А на те, що першими рахунок у матчі відриє команда Артети – 3,00.

Аналогічні коефіцієнти спеціалісти поставили і на останній гол у зустрічі. "Тотал матчу 2-3 голи" – 2,20.

Експерти схиляються до того, що у першій 45-хвилинці відзначиться одна команда – 1,25. Такої ж думки вони притримують щодо другого тайму – 1,40.

Вони не вірять, що команда Клоппа зуміє перемогти суперника лише в один гол – 1,25. Успіх "Арсенала" в один гол оцінений у 7,30 .

"Ліверпуль" переможе і тотал матчу більше 2,5 – 1,98. А ідентичний показник, але тотал матчу менше 2,5 – 4,70.