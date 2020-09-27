26 сентября в 3-м туре АПЛ "Вест Бромвич" померился силами с лондонским "Челси". В результативном матче команды не определили победителя.

Вест Бромвич – Челси 3:3

Голы: Робинсон, 4, 25, Бартли, 27 – Маунт, 55, Хадсон-Одой, 55, Эбрахам, 90+3

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Игра в одни ворота

Фаворитом в этом противостоянии считались лондонцы, но не так случилось, как гадалось. Уже через четыре минуты после стартового свистка арбитра хозяева вышли вперед. Робинсон благодаря пасу, который исполнил Перейра, оказался в выгодной позиции в штрафной и хладнокровно пробил в нижний угол ворот – 1:0, информирует 24 канал.

После пропущенного гола футболисты "Челси" стали действовать на поле более активно и смело. Джеймс прострелил в штрафную, где Эбрахам быстро сориентировался в ситуации, но его мощный удар прошел значительно выше ворот.

Вернер укротил мяч после прострела в глубину штрафной и пробил в перекладину.

Тут подействовало правило: "не забиваешь ты – забивают тебе". Защитник лондонцев допустил ужасную ошибку, потерял мяч, его подхватил Робинсон и отправил в сетку, оформив дубль – 2:0.

Уже через две минуты хозяева довели счет до разгромного. Бартли завоевал мяч в штрафной после подачи со штрафного и безупречно пробил под левую стойку ворот – голкипер был бессилен, 3: 0. Ужасный первый тайм в исполнении футболистов "Челси".

Чудо-камбэк гостей

На вторую часть встречи лондонцы вышли с большим желанием отыграться от разгромного счета. На 55-й минуте гостям удалось забить свой первый гол в поединке. Аспиликуэта отдал передачу и Маунт эффектно пробил с границы штрафной – 3:1. После этого гола на любителей английского футбола ждало настоящее чудо.

Гаверц исполнил великолепный пас, адресатом которого в штрафной стал Хадсон-Одой. Он быстро, а главное точно, пробил в нижний угол ворот мимо беспомощного голкипера – 3:2. Похоже, "синие" взяли себя в руки.

Гости продолжали атаковать. Аспиликуэта испытал удачу с границы штрафной, но его удар по центру ворот оказался слишком слабым и Джонстон легко с ним справился.

Маунт нанес удар, но он был заблокирован. Но самым ловким на добивании был Эбрахам, который отправив мяч в сетку – 3:3. Последний гол лондонцы забили в добавленные арбитром минуты до основного времени.

В итоге "Челси" удалось совершить что-то невероятное во втором тайме и спастись от разгрома – 3: 3.

Вест Бромвич – Челси видеообзор

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