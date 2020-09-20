19 сентября во втором туре АПЛ "Арсенал" попробовал силы с "Вест Хэмом". Лондонцы с разницей в один гол победили соперника.

Арсенал – Вест Хэм 2:1

Голы: Ляказетт, 25, Нкетиа, 85 – Антонио, 45

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Равная игра

Игрок гостей Боуэн упал в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр мгновенно отклонил все попытки футболистов апеллировать к нему.

На 25-й минуте "Арсеналу" удалось выйти вперед в счете. Лаказетт ворвался в штрафную и замкнул подачу, которую выполнил Обамеянг, который недавно подписал новый контракт с клубом, удивительным ударом с близкого расстояния направив мяч под перекладину ворот – 1:0.

Игроки "Арсенала" были вынуждены прекратить празднование, поскольку арбитр Майкл Оливер усомнился в чистоте гола и пошел просматривать повтор. Арбитр засчитал гол после просмотра VAR.

На последней минуте первого тайма мяч побывал в сетке ворот хозяев. Фредерикс стал автором результативной передачи, после которой Антонио переправил мяч в ворота – 1:1.

Победный гол Нкетиа

Активный Антонио укротил мяч в штрафной и пробил по воротам. Но один из защитников среагировал безупречно, заблокировав удар.

Опять Антонио во вратарской площадке замкнул прострел с фланга, но головой направил мяч в перекладину.

На 83-й минуте на поле вышел украинский нападающий Андрей Ярмоленко. Именнно из-под украинца хозяева забили победный гол.

За пять минут до окончания основного времени матча "Арсенал" вышел вперед в счете. Нкетиа после передачи, которую выполнил Себальйос, осталось переправить мяч в пустые ворота – 2:1. Этот результативный удар стал победным для лондонцев.

Итоговый счет встречи – 2:1.

Арсенал – Вест Хэм видеообзор матча