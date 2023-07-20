Американский клуб готов удовлетворить все прихоти своего звездного новичка. Чтобы Месси комфортнее чувствовал себя в новой команде, Интер Майами подписал его партнера по Барселоне Серхио Бускетса и готовит трансфер Андреса Иньесты. Однако на этом плюшки не закончились.

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Месси попал в домашнюю атмосферу

Сообщается, что Лео пользуется огромным авторитетом среди своих партнеров по команде. Не удивительно, что Месси сразу получит капитанскую повязку.

Кроме того, по сообщению местных журналистов, аргентинец снова будет носить футболку с 10-м номером. В клубе очень надеются, что Месси поможет Интеру покинуть унизительное последнее место в Восточной конференции МЛС и попасть в зону плей-офф.

Свой дебютный матч за Интер Майами Лео Месси сыграет в пятницу, 21 июля. В этот день "цапли" сыграют поединок группового этапа Кубка лиги против мексиканского Крус Асуля.

Напомним, что Интер Майами принадлежит группе инвесторов во главе с бывшим футболистом Дэвидом Бекхэмом. В американском клубе Месси будет получать в пределах 50-60 миллионов евро в год. Одноклубником аргентинца является украинский защитник Сергей Кривцов.