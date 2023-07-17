Недавно Лионель Месси был представлен в качестве игрока Интер Майами. Аргентинец переехал в МЛС свободным агентом после двух сезонов в ПСЖ.

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Лионеля наконец-то представили в Майами перед болельщиками клуба. Во время презентации случился курьезный момент с Месси и его средним сыном Матео.

Нападающий ходил по полю и махал руками в сторону фанатов. В это время парень играл с мячом и решил насмехаться над отцом, просунув ему снаряд между ног. После этого Матео победоносно поднял руки к горе.

Видео момента с сыном Лионеля Месси:

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Напомним, что Лионель Месси вместе с Антонеллой Рокуццо являются родителями трех сыновей. Старшего зовут Тьяго (11 лет), среднего – Матео (8 лет) и младшего – Чиро (5 лет).

Контракт Лео с Интером рассчитан на три года. Также за команду из Майами играет центрбек Сергей Кривцов. Пока дела у команды идут не очень хорошо. После 22 матчей клуб идет последним в Восточной конференции.