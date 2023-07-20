Американський клуб готовий задовольнити усі забаганки свого зіркового новачка. Щоб Мессі комфортніше почувався в новій команді, Інтер Маямі підписав його партнера по Барселоні Серхіо Бускетса та готує трансфер Андреса Іньєсти. Проте на цьому плюшки не закінчилися.

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Мессі потрапив у домашню атмосферу

Повідомляється, що Лео користується величезним авторитетом серед своїх нових партнерів по команді. Тож не дивно, що Мессі одразу отримає капітанську пов'язку.

Крім того, за повідомленням місцевих журналістів, аргентинець знову носитиме футболку з 10-м номером. У клубі дуже сподіваються, що Мессі допоможе Інтеру залишити принизливе останнє місце у Східній конференції МЛС та потрапити в зону плей-оф.

Свій дебютний матч з Інтер Маямі Лео Мессі зіграє у п'ятницю, 21 липня. У цей день "чаплі" зіграють поєдинок групового етапу Кубка ліги проти мексиканського Крус Асуля.

Нагадаємо, що Інтер Маямі належить групі інвесторів на чолі з колишнім футболістом Девідом Бекхемом. В американському клубі Мессі отримуватиме в межах 50-60 мільйонів євро на рік. Одноклубником аргентинця є український оборонець Сергій Кривцов.