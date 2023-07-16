Этим летом клубы Саудовской Аравии взорвали трансферный футбольный рынок. После перехода Криштиану Роналду многие топ-звезды из Европы отправились на Ближний Восток.
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Между тем, на другой стороне мира активную трансферную кампанию проводит американский Интер из Майами. Недавно клуб, которым владеет Дэвид Бекхэм, объявил о подписании семикратного обладателя Золотого Мяча Лионеля Месси.
Теперь клуб в аргентинец пригласил его бывшего партнера по Барселоне. На своем официальном сайте Интер Майами объявил о подписании Серхио Бускетса.
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35-летний опорник поставил свою подпись под контрактом к 2025 году. Напомним, что за "Интер Майами" также выступает и украинский защитник Сергей Кривцов. Пока Интер проваливает сезон-2022. После 22 матчей Интер идет последним в Восточной конференции.
Чем известен Серхио Бускетс
- Испанец является питомцем Барселоны, за которую выступал с 2008 по 2023 годы.
- На счету Бускетса 722 матча за каталонцев, по этому показателю он уступает только Хави (767) и Лионелю Месси (778)
- В этих играх Серхио забил 19 голов и отдал 40 ассистам.
- Вместе с Барсой хавбек выиграл 32 разных трофея, в том числе 9 чемпионств и три Лиги чемпионов.
- Бускетс выступает за сборную Испании с 2009 года и наиграл 143 встречи, забив два гола
- В составе "фурии рохи" Серхио становился чемпионом мира-2010, чемпионом Европы-2012 и Лиги наций-2023.