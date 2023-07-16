Этим летом клубы Саудовской Аравии взорвали трансферный футбольный рынок. После перехода Криштиану Роналду многие топ-звезды из Европы отправились на Ближний Восток.

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Между тем, на другой стороне мира активную трансферную кампанию проводит американский Интер из Майами. Недавно клуб, которым владеет Дэвид Бекхэм, объявил о подписании семикратного обладателя Золотого Мяча Лионеля Месси.

Теперь клуб в аргентинец пригласил его бывшего партнера по Барселоне. На своем официальном сайте Интер Майами объявил о подписании Серхио Бускетса.

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35-летний опорник поставил свою подпись под контрактом к 2025 году. Напомним, что за "Интер Майами" также выступает и украинский защитник Сергей Кривцов. Пока Интер проваливает сезон-2022. После 22 матчей Интер идет последним в Восточной конференции.

Чем известен Серхио Бускетс